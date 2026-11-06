Glenda F. Frodge, 84, of Russellville, OH, passed away Wednesday, November 4, 2026 at her residence. She was born January 6, 1942 in Kona, KY, to the late Elcaney and Mary (Hughes) Newsome. She was a bus driver for Eastern High School.

In addition to her parents, she was also preceded in death by her husband, Charles Frodge in 2013; son, Chris Frodge; brother, Charles Newsome and sister, Linda Mullins.

Glenda is survived by her daughter, Theresa (Frank) Music of Russellville; sisters, Helen (Dean) LaPointe of WI, Jo (Jeff) Kidd of Mt. Orab; 3 grandchildren; 2 great grandchildren as well as several nieces and nephews

Visitation will be held Friday, November 6, 2026 from 5:00 – 7:00 PM at the Meeker Funeral Home in Russellville. She will be cremated following the services.

Memorials may be made to the family to help with funeral expenses.

Please sign her online tribute wall at www.meekerfuneralhomes.com