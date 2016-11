BREAKING ELECTION NEWS

The following are the unofficial results of the November 8 General Election in Brown County.

PRECINCTS COUNTED (OF 32) . . . . . 32 100.00

REGISTERED VOTERS – TOTAL . . . . . 28,394

BALLOTS CAST – TOTAL. . . . . . . 19,468

VOTER TURNOUT – TOTAL . . . . . . 68.56

President and Vice President

Hillary Clinton / Tim Kaine (DEM) . . 4,270 22.17

Richard Duncan / Ricky Johnson (NPC) . 91 .47

Gary Johnson / William Weld . . . . 419 2.18

Jill Stein / Ajamu Baraka (GRE) . . . 102 .53

Donald Trump / Michael Pence (REP) . . 14,257 74.02

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 123 .64

U.S. Senator

Tom Connors (NPC). . . . . . . . 350 1.86

Joseph R. DeMare (GRE) . . . . . . 226 1.20

Rob Portman (REP). . . . . . . . 14,521 77.29

Scott Rupert (NPC) . . . . . . . 259 1.38

Ted Strickland (DEM). . . . . . . 3,418 18.19

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14 .07

Representative to Congress 2nd District

William R. Smith (DEM) . . . . . . 4,050 21.76

Brad Wenstrup (REP) . . . . . . . 14,436 77.55

WRITE-IN. . . . . . . . . . . 129 .69

State Senator 14th District

Charlie Carlier (DEM) . . . . . . 4,627 25.25

Joe Uecker (REP) . . . . . . . . 13,698 74.75

State Representative 66th District

Doug Green (REP) . . . . . . . . 15,437 82.02

Ken P. McNeely, Jr. (DEM) . . . . . 3,384 17.98

County Commissioner (1-2-2017)

Jim Ferguson (DEM) . . . . . . . 5,472 29.63

Barry L. Woodruff, Sr. (REP) . . . . 12,998 70.37

County Commissioner (1-3-2017)

Daryll R. Gray (REP). . . . . . . 12,014 64.73

Ralph Jennings (DEM). . . . . . . 6,545 35.27

Prosecuting Attorney

Zac Corbin (REP) . . . . . . . . 15,519 84.25

Dennis Varnau (NPC) . . . . . . . 2,901 15.75

Clerk of Court of Common Pleas

L. Clark Gray (REP) . . . . . . . 15,636 100.00

Sheriff

Gordon Ellis (REP) . . . . . . . 15,834 100.00

County Recorder

Amy Jo DeClaire (REP) . . . . . . 15,503 100.00

County Treasurer

Connie Patrick (REP). . . . . . . 15,712 100.00

County Engineer

Todd A. Cluxton (REP) . . . . . . 15,500 100.00

Coroner

Tim McKinley (DEM) . . . . . . . 14,023 100.00

Member State Board of Education 10th District

Braydon L. Bevens. . . . . . . . 5,062 33.35

Nick Owens . . . . . . . . . . 10,116 66.65

Chief Justice of Supreme Court (1-1-2017)

Maureen O’Connor . . . . . . . . 13,847 100.00

Justice of the Supreme Court (1-1-2017)

Pat Fischer. . . . . . . . . . 9,325 59.21

John P. O’Donnell. . . . . . . . 6,424 40.79

Justice of the Supreme Court (1-2-2017)

Pat DeWine. . . . . . . . . . 12,567 74.80

Cynthia Rice . . . . . . . . . 4,233 25.20

Judge Court of Appeals 12th (2-9-2017)

Robin N. Piper. . . . . . . . . 13,552 100.00

Judge Court of Appeals 12th (2-10-17)

Mike Powell. . . . . . . . . . 13,652 100.00

Clark/Hamersville Local Option

YES . . . . . . . . . . . . 369 64.29

NO. . . . . . . . . . . . . 205 35.71

Village of Higginsport Tax Levy Additional

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 56 56.57

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 43 43.43

Mt. Orab North Local Option Party Place

YES . . . . . . . . . . . . 415 64.04

NO. . . . . . . . . . . . . 233 35.96

Mt. Orab South Local Option The Venue

YES . . . . . . . . . . . . 643 73.15

NO. . . . . . . . . . . . . 236 26.85

Mt. Orab South Local Opt The Venue Sunday

YES . . . . . . . . . . . . 590 68.52

NO. . . . . . . . . . . . . 271 31.48

Village of Ripley Tax Levy Additional

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 434 64.87

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 235 35.13

Village of Sardinia Tax Levy Additional

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 125 39.56

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 191 60.44

Franklin Twp (Unincorporated) Tax Levy Renewal

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 530 68.56

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 243 31.44

Green Twp (Unincorporated) Tax Levy Additional

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 449 58.77

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 315 41.23

Scott Twp. (Unincorporated) Tax Levy Renewal

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 414 68.20

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 193 31.80

Washington Twp (Unincorporated) Tax Levy Renewal

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 475 69.24

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 211 30.76

Bethel-Tate Local School District Tax Levy Additional

FOR THE TAX LEVY . . . . . . . . 0

AGAINST THE TAX LEVY. . . . . . . 0

Fayetteville-Perry Local School District Income Tax

FOR THE TAX. . . . . . . . . . 779 35.12

AGAINST THE TAX . . . . . . . . 1,439 64.88